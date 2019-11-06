Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Awilon", Wolfsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Wolfsburger Wochenfinale findet im Restaurant "Awilon" statt. Der gelernte Restaurantfachmann Tom (47) präsentiert seinen vier Mitstreitern heute eine gehobene internationale Küche mit verschiedenen Fisch- und Fleisch-Spezialitäten. Das Restaurant im Kunstmuseum im Zentrum von Wolfsburg bietet modern interpretierte Speisen auf hohem Niveau in einer bunten und geschmackvollen Atmosphäre. Ob der Siegerteller das Restaurant künftig schmücken wird? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
