Mein Lokal, Dein Lokal

"Municipio", Bremen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Municipio", Bremen

"Municipio", BremenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Municipio", Bremen

44 Min.
Ab 6

Am zweiten Tag der Bremen-Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in den Bremer Stadtteil Hemelingen. Gastgeber Egidio di Giorgio (57) kocht mit Herz und Seele. In seinem Restaurant "Municipio" im alten Rathaus bietet der gebürtige Neapolitaner traditionelle italienische Küche. Seinen rustikal-gemütlich eingerichteten Gastraum zieren viele Bilder aus der Heimat und transportieren ein authentisch italienisches Flair. Rechte: kabel eins

