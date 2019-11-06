Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Panorama 1899", Bremen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Bremen steigt die einzige Frau der Runde mit ins Rennen ein: Claudia Laabs (30) zeigt den Herren der Runde, dass auch eine Frau in der Männerdomäne der Gastronomie bestehen kann. Voll in ihrem Element ist sie in ihrem Restaurant "Panorama 1899" im Bremer Stadtteil Horn. In der hellen und modern eingerichteten Vereinsgaststätte des Turnvereins Eiche Horn 1899 bietet sie den Mitstreitern deutsche Küche. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins