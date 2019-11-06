Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Panorama 1899", Bremen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Panorama 1899", Bremen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Panorama 1899", Bremen

44 Min.
Ab 6

Zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Bremen steigt die einzige Frau der Runde mit ins Rennen ein: Claudia Laabs (30) zeigt den Herren der Runde, dass auch eine Frau in der Männerdomäne der Gastronomie bestehen kann. Voll in ihrem Element ist sie in ihrem Restaurant "Panorama 1899" im Bremer Stadtteil Horn. In der hellen und modern eingerichteten Vereinsgaststätte des Turnvereins Eiche Horn 1899 bietet sie den Mitstreitern deutsche Küche. Rechte: kabel eins

