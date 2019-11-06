Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Filosoof", Bremen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Filosoof", Bremen

"Filosoof", BremenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Filosoof", Bremen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zum großen Finale der Bremer "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche begrüßt der niederländische Gastgeber Norbert van Hest (60) seine vier Kollegen in einem besonderen Ambiente: Sein Restaurant "Filosoof" befindet sich in einer ehemaligen Brauerei in der Bremer Neustadt. Auf seinen Reisen um die Welt entwickelte Norbert seine ganz eigene Philosophie vom Kochen und gibt diese jetzt im integrierten Kochstudio weiter. Seine Gäste erwartet eine abwechslungsreiche Crossover-Küche. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen