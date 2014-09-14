Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 14.09.2014: Auf den Spuren der Maya
45 Min.Folge vom 14.09.2014Ab 12
Shannon und Cass sehen in den Höhlen von Belize kaum die eigene Hand vor Augen. In der unterirdischen Felslandschaft herrscht totale Dunkelheit. Zudem tummeln sich dort jede Menge Schlangen, Spinnen und Fledermäuse. Das unwirtliche Szenario ist furchterregend, trotzdem dürfen die Yogalehrerin aus Ohio und der Ex-Soldat aus Pennsylvania jetzt nicht die Nerven verlieren. Stattdessen ist Willensstärke gefragt. Denn wenn die Abenteurer in Panik geraten und in dem weitverzweigten Labyrinth die Orientierung verlieren, sind sie für immer verloren.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.