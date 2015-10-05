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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Nicaraguanische Nöte

DMAXFolge vom 05.10.2015
Nicaraguanische Nöte

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 05.10.2015: Nicaraguanische Nöte

45 Min.Folge vom 05.10.2015Ab 12

Amanda und Joshua kämpfen sich in Nicaragua durch die Wildnis. Für die 33-Jährige wird das Survival-Abenteuer in Zentralamerika zur besonderen Herausforderung, denn sie hat eine Spinnenphobie. Dummerweise wimmelt es im Dschungel nur so von Krabbeltieren. Ob Amandas Partner für ihre Ängste Verständnis hat, ist fraglich, denn Redneck Joshua ist ein ziemliches Raubein. Der Büchsenmacher aus North Carolina hält sich für gewöhnlich nicht mit Sentimentalitäten auf, doch vielleicht weckt die gutaussehende Texanerin an seiner Seite seinen männlichen Beschützerinstinkt.

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