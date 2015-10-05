Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 05.10.2015: Nicaraguanische Nöte
45 Min.Folge vom 05.10.2015Ab 12
Amanda und Joshua kämpfen sich in Nicaragua durch die Wildnis. Für die 33-Jährige wird das Survival-Abenteuer in Zentralamerika zur besonderen Herausforderung, denn sie hat eine Spinnenphobie. Dummerweise wimmelt es im Dschungel nur so von Krabbeltieren. Ob Amandas Partner für ihre Ängste Verständnis hat, ist fraglich, denn Redneck Joshua ist ein ziemliches Raubein. Der Büchsenmacher aus North Carolina hält sich für gewöhnlich nicht mit Sentimentalitäten auf, doch vielleicht weckt die gutaussehende Texanerin an seiner Seite seinen männlichen Beschützerinstinkt.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.