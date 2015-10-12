Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 12.10.2015: Allianz gegen Alligatoren
44 Min.Folge vom 12.10.2015Ab 12
Die Everglades im Süden des US-Bundesstaates Florida erstrecken sich über eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie das Saarland. Dort müssen sich Ryan und Amber vor Pumas und Giftschlangen in Acht nehmen. Aber die größte Gefahr geht im tropischen Marschland von den Alligatoren aus. Ausgewachsene Exemplare werden über vier Meter lang und erreichen ein Gewicht bis zu 450 Kilo. Den Reptilien sollten die Outdoor-Cracks in den Sümpfen besser aus dem Weg gehen. Ansonsten werden sie bei der Nahrungssuche sehr schnell vom Jäger zum Gejagten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.