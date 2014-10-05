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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Regenwald der Qualen

DMAXFolge vom 05.10.2014
Regenwald der Qualen

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 05.10.2014: Regenwald der Qualen

44 Min.Folge vom 05.10.2014Ab 12

Feuerwehrmann Fernando und seine Partnerin Samantha kämpfen in Malaysia mit den Naturgewalten. Als wären wilde Tiere und blutrünstige Insekten nicht genug, machen ihnen beim Survival-Trip in Südostasien zusätzlich heftige Regenstürme das Leben schwer. Hunger und drohende Unterkühlung zehren an den Kräften des zufällig zusammengewürfelten Paares. Doch Aufgeben ist keine Option - stattdessen machen die nackten Abenteurer das Beste aus ihrer misslichen Lage.

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