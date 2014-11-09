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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Nass und kalt im Nebelwald

DMAXFolge vom 09.11.2014
Nass und kalt im Nebelwald

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 09.11.2014: Nass und kalt im Nebelwald

44 Min.Folge vom 09.11.2014Ab 12

Tom McElroy und Lisa Coray steht die härteste Tour ihres Lebens bevor. Das Survival-Paar kämpft in den Gebirgswäldern Argentiniens einen mörderischen Kampf mit den Elementen. Die Bedingungen in den Anden sind extrem. Andauernder Regen und nasskalte Temperaturen machen den Abenteurern zu schaffen. Der Überlebens-Coach aus Kalifornien und die Kinderärztin aus Massachusetts müssen in der Wildnis schnellstens einen schützenden Unterschlupf finden, bevor ihre Kräfte schwinden.

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