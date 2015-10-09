Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 09.10.2015: Überleben in Yucatán
45 Min.Folge vom 09.10.2015Ab 12
Der Urwald sind nicht besonders einladend aus: Bekommt Tattoo-Künstler Luke in Yucatán deshalb weiche Knie? Der 35-Jährige will mit seiner Partnerin Alyssa 21 Tage in der Wildnis überstehen. Sein Survival-Wissen hat er sich selbst beigebracht - mithilfe von Internet-Videos und Büchern. In der Theorie kennt er sich bestens aus, doch wie steht es mit der Praxis? Das Duo schlägt sich im Osten der Halbinsel bei extremer Hitze durch den Dschungel. Dort suchen die Abenteurer umgeben von wilden Tieren nach einem sicheren Lagerplatz für die Nacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.