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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Unverhüllt und unverblümt (1)

DMAXFolge vom 14.10.2015
Unverhüllt und unverblümt (1)

Unverhüllt und unverblümt (1)Jetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 14.10.2015: Unverhüllt und unverblümt (1)

44 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 12

Kuscheln verboten! Jeff hatte seiner Frau versprochen, dass er mit seiner Survival-Partnerin in der Wildnis nicht auf Tuchfühlung gehen wird. Auch nicht bei extremer Kälte. Konnte der Outdoor-Crack seine Zusage einhalten? Und bei der Nahrungssuche durften die Teilnehmer:innen der Challenge nicht wählerisch sein. Auf den Fidschi-Inseln, in Bolivien, Madagaskar und am Amazonas standen Schlangeneier, Heuschrecken und Eidechsen auf dem Speiseplan. In diesem Special lassen die Kandidat:innen die Herausforderungen und Erlebnisse noch einmal Revue passieren.

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