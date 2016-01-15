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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Schlangen und Bangen (Special)

DMAXFolge vom 15.01.2016
Schlangen und Bangen (Special)

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 15.01.2016: Schlangen und Bangen (Special)

43 Min.Folge vom 15.01.2016Ab 12

Von der Kutscherpeitschennatter in den Sümpfen Louisianas über die Blaue Bauchdrüsenotter in Malaysia bis zur fünf Meter langen Boa constrictor am Amazonas: Bei ihren Abenteuern rund um den Globus ist den Teilnehmern von „Naked Survival“ so ziemlich jede Schlangenart der Welt über den Weg gekrochen. Einige Exemplare landeten im Kochtopf und andere haben empfindlich zugebissen, so wie etwa die Terciopelo-Lanzenotter auf Costa Rica. In diesem Special berichten die Protagonisten der Serie über ihre nervenaufreibenden Begegnungen mit den gefährlichen Reptilien.

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