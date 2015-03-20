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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Das Drama von Dominica

DMAXFolge vom 20.03.2015
Das Drama von Dominica

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 20.03.2015: Das Drama von Dominica

44 Min.Folge vom 20.03.2015Ab 12

Corinne Kohlen hat sich gut auf ihr Survival-Abenteuer vorbereitet. Die 23-jährige Ernährungsberaterin hat in ihrer Heimat Kalifornien an Hindernisläufen teilgenommen und ist dabei durch knietiefen Schlamm gerobbt, um ihre Kondition zu testen. So weit, so gut. Doch ohne Nahrung und Ausrüstung auf einer einsamen Karibikinsel zu überleben ist ein ganz anderes Kaliber. Corinne wird für ihren Partner Chris auf dem Eiland zunehmend zur Belastung, denn sie scheint den extremen Herausforderungen nicht gewachsen zu sein.

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