Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 20.03.2015: Das Drama von Dominica
44 Min.Folge vom 20.03.2015Ab 12
Corinne Kohlen hat sich gut auf ihr Survival-Abenteuer vorbereitet. Die 23-jährige Ernährungsberaterin hat in ihrer Heimat Kalifornien an Hindernisläufen teilgenommen und ist dabei durch knietiefen Schlamm gerobbt, um ihre Kondition zu testen. So weit, so gut. Doch ohne Nahrung und Ausrüstung auf einer einsamen Karibikinsel zu überleben ist ein ganz anderes Kaliber. Corinne wird für ihren Partner Chris auf dem Eiland zunehmend zur Belastung, denn sie scheint den extremen Herausforderungen nicht gewachsen zu sein.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.