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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Unverhüllt und unverblümt (2)

DMAXFolge vom 15.10.2015
Unverhüllt und unverblümt (2)

Unverhüllt und unverblümt (2)Jetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 15.10.2015: Unverhüllt und unverblümt (2)

45 Min.Folge vom 15.10.2015Ab 12

Bei ihrer ersten Begegnung in der lebensfeindlichen Wildnis versuchten die Teilnehmer:innen der Challenge auszublenden, dass sie sich nackt gegenüberstanden. Das gelang manchen Survival-Kandidat:innen mehr schlecht als recht. Aber die Schamgefühle traten sehr bald in den Hintergrund, denn die Outdoor-Cracks waren an den gefährlichsten Orten der Erde harten Entbehrungen ausgesetzt. Nahrungs- und Schlafmangel brachten sie an ihre Grenzen. Unveröffentlichte Filmaufnahmen und Interviews belegen, wie zermürbend die 21 Tage für Körper und Psyche waren.

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