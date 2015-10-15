Unverhüllt und unverblümt (2)Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 15.10.2015: Unverhüllt und unverblümt (2)
45 Min.Folge vom 15.10.2015Ab 12
Bei ihrer ersten Begegnung in der lebensfeindlichen Wildnis versuchten die Teilnehmer:innen der Challenge auszublenden, dass sie sich nackt gegenüberstanden. Das gelang manchen Survival-Kandidat:innen mehr schlecht als recht. Aber die Schamgefühle traten sehr bald in den Hintergrund, denn die Outdoor-Cracks waren an den gefährlichsten Orten der Erde harten Entbehrungen ausgesetzt. Nahrungs- und Schlafmangel brachten sie an ihre Grenzen. Unveröffentlichte Filmaufnahmen und Interviews belegen, wie zermürbend die 21 Tage für Körper und Psyche waren.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.