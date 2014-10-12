Gefährliches Bermuda-DreieckJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 12.10.2014: Gefährliches Bermuda-Dreieck
44 Min.Folge vom 12.10.2014Ab 12
Hobbyjäger Justin Bullard ist ein echter Macho und hält sich für einen grandiosen Survival-Experten. Kein Wunder, dass er und seine „Naked Survival”-Partnerin Dani Julien - ein naturverbundenes Hippie-Girl - nicht ganz auf einer Wellenlänge sind, als sie sich gemeinsam auf der Bahamas-Insel Andros durchschlagen müssen. Ohne Kleidung oder Waffen müssen die beiden wilde Tiere aus dem Weg räumen, durch einen Dschungel voller giftiger Bäume wandern und Myriaden von Moskitos verscheuchen, um endlich an Trinkwasser zu kommen. Doch obwohl sich Justin als Chef im Ring sieht, kommt Dani auf der gefährlichen Expedition viel besser klar.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.