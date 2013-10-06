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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Nackte Angst im Regenwald

DMAXFolge vom 06.10.2013
Nackte Angst im Regenwald

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 06.10.2013: Nackte Angst im Regenwald

44 Min.Folge vom 06.10.2013Ab 12

Cholera, Typhus, Denguefieber oder vielleicht Malaria? Die zur Hilfe gerufenen Ärzte können im Regenwald von Borneo keine eindeutige Diagnose stellen und haben deshalb beschlossen, Survival-Freak "Puma" aus dem Dschungel zu evakuieren. Der 38-jährige Amerikaner aus Nevada hat hohes Fieber und starken Schüttelfrost. Seine Temperatur ist schon auf über 40 Grad gestiegen. Partnerin Julie muss hilflos zuschauen, wie ihr Gefährte auf einer Trage abtransportiert wird. Ab sofort ist die 30-jährige New Yorkerin in der Wildnis auf sich allein gestellt.

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