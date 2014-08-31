Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 31.08.2014: Die Tücken des Amazonas
43 Min.Folge vom 31.08.2014Ab 6
Als Amanda und Tyler sich am Amazonas zum ersten Mal gegenüberstehen, sind sie splitterfasernackt. Die Befangenheit ist ihnen deutlich anzumerken. Doch wenn die beiden im peruanischen Regenwald überleben wollen, müssen sie ihre Schamgefühle schnell überwinden. Denn an diesem unwirtlichen Ort, abseits der Zivilisation, haben andere Dinge oberste Priorität. Umgeben von blutrünstigen Piranhas, Raubkatzen und Riesenschlangen, konzentriert sich das zufällig zusammengewürfelte Survival-Pärchen im Dschungel auf das Wesentliche, wie zum Beispiel die Nahrungssuche und den Schutz vor wilden Tieren.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.