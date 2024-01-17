Staffel 3Folge 17vom 17.01.2024
Eine Frage der EhreJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 17: Eine Frage der Ehre
22 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Asuma reagiert wütend, als er erfährt, dass Furido eigentlich Kazuma heißt und Soras Vater ist. Er kann nicht verstehen, dass Furido seinen eigenen Sohn benutzen will, um Konoha zu zerstören. Naruto will Sora helfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media