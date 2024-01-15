Staffel 3Folge 1vom 15.01.2024
Folge 1: Sai gewinnt eine Erkenntnis - und ein Veilchen!
Narutos Team ist wieder in Konoha und Sai liest viele Bücher über Kommunikation, um seine zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Er lernt dadurch, dass es hilft, Menschen Spitznamen zu geben und probiert das gleich an Sakura aus.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media