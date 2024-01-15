Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 3Folge 1vom 15.01.2024
Sai gewinnt eine Erkenntnis - und ein Veilchen!

Folge 1: Sai gewinnt eine Erkenntnis - und ein Veilchen!

22 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12

Narutos Team ist wieder in Konoha und Sai liest viele Bücher über Kommunikation, um seine zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Er lernt dadurch, dass es hilft, Menschen Spitznamen zu geben und probiert das gleich an Sakura aus.

Naruto

