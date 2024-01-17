Staffel 3Folge 15vom 17.01.2024
Folge 15: Der Augenblick des Erwachens
22 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Asuma kämpft gegen Kitane und kann sich aus dem, von Kitane beschworenen, Stromkäfig befreien. Die drei anderen Ninja-Wächter werden von Yamato und Sakura verfolgt.
Naruto: Shippuden
