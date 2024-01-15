Staffel 3Folge 6vom 15.01.2024
Ein gefährlicher Weg!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Ein gefährlicher Weg!
22 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Chiriku und Sora sind mit Team Yamato auf den Spuren der Grabräuber und finden diese. Die Gruppe teilt sich in Zweierteams auf, um die Grabräuber zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media