Staffel 3Folge 8vom 16.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 8: Küssen verboten!
22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Sora erfährt von einem, ihm in Kampf überlegenen Fremden, dass er große Kraft besitzen soll. Naruto kämpft gegen Fuka und hat Probleme, gegen sie zu bestehen. Als Yamato, Sai und Sakura auftauchen, wendet sich das Blatt jedoch.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media