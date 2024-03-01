Staffel 4Folge 14vom 01.03.2024
Naruto
Folge 14: Das Geheimnis um Ranmaru
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Karashi wartet im Dorf auf den Moment, um sich an Ten Ten, Neji, Lee und Naruto zu rächen. Dabei hat er jedoch nicht mit der Missbilligung der Dorfbewohner gerechnet, die sich zum Ziel gesetzt haben, seine Aktion zu vereiteln.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media