Staffel 4Folge 15vom 30.11.2024
Raigas wahres GesichtJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 15: Raigas wahres Gesicht
22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Raiga offenbart seine wahre Macht und Kraft, indem er ein Gewitter heraufbeschwört. Naruto, Lee und Neji scheinen ihm zunächst unterlegen, bis Sanshō mit seinem wunderlichen Curry des Lebens kommt. Unterdessen versucht Karashi, zu fliegen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media