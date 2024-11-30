Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 4Folge 15vom 30.11.2024
Raigas wahres Gesicht

Folge 15: Raigas wahres Gesicht

22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Raiga offenbart seine wahre Macht und Kraft, indem er ein Gewitter heraufbeschwört. Naruto, Lee und Neji scheinen ihm zunächst unterlegen, bis Sanshō mit seinem wunderlichen Curry des Lebens kommt. Unterdessen versucht Karashi, zu fliegen.

