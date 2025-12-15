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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 1vom 15.12.2025
Suche nach der Unbekannten

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Nashville

Folge 1: Suche nach der Unbekannten

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Für Rayna und Deacon beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Maddie lebt zwar wieder bei ihnen, doch unterdessen gerät ihr Label "Highway 65" in finanzielle Schwierigkeiten. Rayna nimmt einen Auftritt im Silicon Valley an, bei dem sie vor dem Technik-Mogul Zach Welles singt. Dabei stellt sich die Frage: Wie wird ihre Zukunft im Musikbusiness aussehen? Unterdessen sorgen die schockierenden Neuigkeiten über Juliette in Nashville für Aufregung.

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