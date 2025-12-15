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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 15vom 15.12.2025
Ein ehrliches Statement

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Nashville

Folge 15: Ein ehrliches Statement

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Zach übt weiterhin seinen Einfluss auf Highway 65 aus, indem er die neue Mitarbeiterin Alyssa Greene einstellt. Auch Hallie soll bald zum Label gehören, denn Deacon und Avery sind begeistert von ihrer besonderen Stimme. Währenddessen kursiert ein Video der Auseinandersetzung zwischen Maddie und der Polizei im Internet.

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