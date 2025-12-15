Staffel 5Folge 18vom 15.12.2025
Die etwas andere NachtJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 18: Die etwas andere Nacht
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette will ihren nächsten Auftritt perfekt vorbereiten, wird jedoch weiterhin von ihren Verletzungen geplagt. Auch bei Deacon steht der nächste Auftritt bevor: Ein Charity-Konzert, bei dem er unaufhörlich an Rayna erinnert wird. Unterdessen drehen Scarlett und Gunnar ihren ersten Werbespot, was zu einigen Schwierigkeiten führt.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate