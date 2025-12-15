Staffel 5Folge 13vom 15.12.2025
Aufbruch und VeränderungJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 13: Aufbruch und Veränderung
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette hat Angst vor ihrem ersten Auftritt nach dem Flugzeugabsturz und möchte deshalb lieber ohne ihren Gospelchor auftreten. Währenddessen geraten Daphne und Deacon aneinander, da sie sich mit einem Mädchen von der Straße anfreundet. Auch bei Highway 65 gibt es Meinungsverschiedenheiten, denn Zack versucht Rayna's langjährigen Vertrauten Bucky aus dem Unternehmen zu werfen. Bei Scarlett wird es derweil ernst, denn sie bittet endlich Damien um ein Gespräch.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate