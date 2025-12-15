Staffel 5Folge 20vom 15.12.2025
TexasJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 20: Texas
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Gunnar besucht seine Heimatstadt und wird dort mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Auch Scarlett muss sich zu Hause ihren Ängsten stellen. Unterdessen ist Nashville im Award-Fieber: Die Spannungen zwischen Juliette und Maddie nehmen zu, denn sie sind für den gleichen Preis nominiert.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate