Staffel 5Folge 5vom 15.12.2025
Hinter den KulissenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 5: Hinter den Kulissen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Während des Videodrehs zur neuen Single von "The Exes" gerät Scarlett mit ihrem Regisseur Damien George aneinander - denn der versucht, die Künstlerin bis an ihre Grenzen zu bringen. Als Clay Maddie unterdessen eine Seite der Stadt zeigt, die sie bislang noch nicht kannte, kommen sich die beiden langsam näher.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate