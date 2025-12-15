Staffel 5Folge 16vom 15.12.2025
GegenwindJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 16: Gegenwind
43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Seit Maddie die Wahrheit über den Ursprung des Mobbings im Internet herausgefunden hat, hängt der Haussegen schief. Außerdem berichten einige Journalisten ausgiebig über Scarletts Schwangerschaft, was zum Streit mit Gunnar führt. Derweil gibt es große Spannungen zwischen Juliette und Avery, der eng mit Hallie zusammenarbeitet.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Lionsgate