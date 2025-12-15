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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 9vom 15.12.2025
Zwischen Leben und Tod

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Nashville

Folge 9: Zwischen Leben und Tod

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Nach ihren einschneidenden Erlebnissen fällt es Rayna und Deacon schwer, einen weiteren Song für ihr gemeinsames Album zu schreiben. Als Rayna kurz zur Ruhe kommt, erhält sie außerdem unerwarteten Besuch. Während Maddie noch immer von der Situation überwältigt ist und Unterstützung bei Clay sucht, wird Juliette wieder von unerklärlichen Schmerzen im Bein geplagt.

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