Staffel 5Folge 9vom 15.12.2025
Zwischen Leben und TodJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 9: Zwischen Leben und Tod
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Nach ihren einschneidenden Erlebnissen fällt es Rayna und Deacon schwer, einen weiteren Song für ihr gemeinsames Album zu schreiben. Als Rayna kurz zur Ruhe kommt, erhält sie außerdem unerwarteten Besuch. Während Maddie noch immer von der Situation überwältigt ist und Unterstützung bei Clay sucht, wird Juliette wieder von unerklärlichen Schmerzen im Bein geplagt.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate