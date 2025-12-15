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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 14vom 15.12.2025
Eine fremde Welt

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Nashville

Folge 14: Eine fremde Welt

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Maddie und Clay werden von einem Polizisten angehalten und es kommt zu einer Auseinandersetzung, die Konsequenzen hat. Unterdessen sucht Juliette verzweifelt nach dem perfekten Song, um ihre Karriere neu zu starten. Nach ihrem Gespräch kehrt Damien mit großen Ideen für seine Zukunft mit Scarlett nach Nashville zurück.

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