Staffel 5Folge 17vom 15.12.2025
SchadensbegrenzungJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 17: Schadensbegrenzung
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Scarletts Fans sind enttäuscht von ihr, weshalb Scarlett beschließt, die Journalistin Mackenzie Rhodes direkt zu konfrontieren. Bei Highway 65 ist der neue Wind zu spüren, den Alyssa Greene mitbringt: Will steht für seinen ersten Werbespot vor der Kamera. Außerdem hat Avery wichtige Neuigkeiten für Juliette.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate