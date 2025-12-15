Staffel 5Folge 2vom 15.12.2025
Und ewig lockt die LiebeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 2: Und ewig lockt die Liebe
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Rayna ist zurück von ihrem Roadtrip und bereit, ihrer Kreativität wieder freien Lauf zu lassen: Sie schlägt Deacon vor, zusammen ein Album aufzunehmen, das sich mit ihrer gemeinsamen Geschichte befassen soll. Doch Deacon zögert, seine Gefühle auf diese Weise öffentlich zu machen. Derweil steht der Release der neuen "The Exes"-Single bevor - und Scarlett fragt sich, ob Gunnar den Text wirklich für sie geschrieben hat. Juliette erholt sich unterdessen langsam von den Folgen des Flugzeugabsturzes.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate