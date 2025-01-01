Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Codename Cherokee

"CBS Serien"Staffel 4Folge 1
Codename Cherokee

Codename CherokeeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 1: Codename Cherokee

42 Min.Ab 12

Nachdem Callen vor laufenden Fernsehkameras das Chamäleon, Janvier, erschossen hat, wird er festgenommen. Gerade aus der Untersuchungshaft entlassen, wartet schon der Iraner Vaziri auf ihn. Vaziri versucht in Erfahrung zu bringen, zu welchem Preis Callen bereit ist, den Namen des CIA-Spions in Teheran, Cherokee, zu verraten. Atley hat Deeks und Hetty unterdessen preisgegeben, dass er über ein Dossier verfügt, das er Janvier verkaufen wollte ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen