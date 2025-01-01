Navy CIS: L.A.
Folge 18: Team Red (1)
42 Min.Ab 12
Zwei Tote, die mit einem Kopfschuss hingerichtet wurden, geben dem NCIS-Team Rätsel auf: Ein Mordopfer ist ein Marine, der im Provinznest Moscow in Idaho sein Leben lassen musste. Bei dem anderen Toten handelt es sich um einen Terrorverdächtigen, der ein paar hundert Kilometer weiter weg getötet wurde. Die NCIS-Leute sollen mit dem Roten Einsatzteam des NCIS zusammenarbeiten, das unter der Leitung der Agentin Paris steht. Schon bald finden die Ermittler eine erste heiße Spur ...
