Navy CIS: L.A.

Kill House

"CBS Serien"Staffel 4Folge 14
Folge 14: Kill House

42 Min.Ab 16

Als ein Spezialkommando bei der versuchten Verhaftung eines mexikanischen Drogenbarons erschossen wird, geraten die Ausbilder der Beamten ins Visier des NCIS. Das Team ermittelt undercover bei den "Tactical Role Players" und hat bald deren Chef Inman im Verdacht, ein unsauberes Spiel zu spielen. Als schließlich ein Mitglied des TRP ermordet wird, muss der NCIS zu extremen Mitteln greifen - nicht ohne Folgen ...

