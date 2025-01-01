Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Opfer und Geheimnisse

"CBS Serien"Staffel 4Folge 8
Opfer und Geheimnisse

Folge 8: Opfer und Geheimnisse

41 Min.Ab 12

Der ehemalige CIA-Agent Victor Potter wird durch einen Bombenanschlag umgebracht. Hetty zieht den Fall an sich und verschwindet dann auf rätselhafte Weise. Die Ermittlungen des Teams enthüllen eine gemeinsame CIA-Vergangenheit von Hetty, Anschlagsopfer Potter und zwei weiteren Personen: Hettys Kollegen Owen Granger und Brooks, einem weiteren Opfer des geheimnisvollen Mörders. Zu viert hatten sie bei einem Sondereinsatz in Pakistan ein Gründungsmitglied der Al-Kaida exekutiert.

