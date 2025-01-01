Navy CIS: L.A.
Folge 2: Die Ehemaligen
42 Min.Ab 12
Bei einem Drohnenangriff in Afghanistan wird der pensionierte Marine Adams getötet. Allem Anschein nach hatte er sich dem Terroristen Al-Ahmadi angeschlossen, der dem Angriff im letzten Moment entkommen konnte. Das Team versucht herauszufinden, weshalb sich Adams in Afghanistan aufgehalten hat. Alle Zeugen halten es für ausgeschlossen, dass er sich zu einem Terroristen gewandelt haben könnte. Die Spur führt schließlich zu einer Firma, die mit gestohlenen Identitäten handelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren