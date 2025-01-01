Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Ehemaligen

"CBS Serien"Staffel 4Folge 2
Die Ehemaligen

Die EhemaligenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Die Ehemaligen

42 Min.Ab 12

Bei einem Drohnenangriff in Afghanistan wird der pensionierte Marine Adams getötet. Allem Anschein nach hatte er sich dem Terroristen Al-Ahmadi angeschlossen, der dem Angriff im letzten Moment entkommen konnte. Das Team versucht herauszufinden, weshalb sich Adams in Afghanistan aufgehalten hat. Alle Zeugen halten es für ausgeschlossen, dass er sich zu einem Terroristen gewandelt haben könnte. Die Spur führt schließlich zu einer Firma, die mit gestohlenen Identitäten handelt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen