Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Kandidatin

"CBS Serien"Staffel 4Folge 4
Die Kandidatin

Die KandidatinJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 4: Die Kandidatin

41 Min.Ab 12

Clay Everhurst wird nachts auf der Straße überfahren und tödlich verletzt. Aufzeichnungen einer Verkehrskamera zeigen, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Der Wahlkampfhelfer arbeitete für die Politikerin Monica Tenez, die für den Senat kandidiert. Da der Mord die nationale Sicherheit betreffen könnte, beginnt das Team zu ermitteln und erfährt, dass Everhurst aussteigen wollte. Wusste er etwas über die sozial engagierte Politikerin, das seinen Enthusiasmus zerstört hat?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen