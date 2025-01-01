Navy CIS: L.A.
Folge 19: Team Red (2)
42 Min.Ab 12
Callen und Sam stoßen zusammen mit dem Team Red in Idaho auf einige wichtige Hinweise im Fall des ermordeten Marines. Der Täter, den die NCIS-Leute schon länger suchen, plant offensichtlich, sich von einem gewissen Ramirez nach Mexico schleusen zu lassen. Also wird Ramirez in der Hoffnung observiert, so auch Spears zu fassen zu bekommen. Der trifft sich unterdessen mit einem mysteriösen Mann, der sich als der Waffenhändler Tommy Kraus entpuppt. Von ihm geht ungeahnte Gefahr aus.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
Copyrights:© CBS International Television
