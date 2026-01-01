Navy CIS: L.A.
Folge 16: Eine Frage der Ehre
42 Min.Ab 12
In Afghanistan gewährte Yusef Sam Schutz. Nun ist es an Sam, sich zu revanchieren - denn Yusefs Neffe Amir ist nach einem Autounfall wie vom Erdboden verschluckt. Sams NCIS-Kollegen finden bald heraus, dass einer der Unfall-Beteiligten der bekannte Terrorist Habib war. Prompt fallen Yusef und Sam beinahe einem Anschlag zum Opfer. Das soll allerdings nicht die letzte gefährliche Situation sein, in die die beiden Freunde bei der Lösung des Rätsels um Amir geraten ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
