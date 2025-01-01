Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spinat-Spur

"CBS Serien"Staffel 4Folge 10
Folge 10: Die Spinat-Spur

42 Min.Ab 12

An Weihnachten findet das Team keinen Frieden. Callen, Sam, Kensi und Deeks ermitteln nach dem grausamen Mord an einem NCIS-Agenten an Bord eines Luftfrachters auf hoher See. Nell und Eric müssen ihre Ferien hingegen im Hauptquartier in Los Angeles verbringen. Nur Hetty geht auf Reisen ...

