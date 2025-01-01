Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Der Auserwählte

"CBS Serien"Staffel 4Folge 13
Der Auserwählte

Navy CIS: L.A.

Folge 13: Der Auserwählte

42 Min.Ab 12

Als das NCIS-Team eine Attacke auf einen Polizisten untersucht, kommt es einem geplanten Terroranschlag auf die Spur: In dem Lieferwagen, den der Beamte untersuchte, finden sich Spuren von Ammoniumnitrat - ein klarer Hinweis auf ein mögliches Bombenattantat. Während sich Eric und Nell an die Fersen eines tschetschenischen Verdächtigen heften, will Callen undercover in der Terrorzelle ermitteln. Bald schwebt nicht nur er in Lebensgefahr ...

