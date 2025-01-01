Navy CIS: L.A.
Folge 7: Die größte Welle
41 Min.Ab 12
Auf dem Rückweg von einem Verkehrsunfall wird ein Krankenwagen überfallen. Der Verletzte wird aufgeschlitzt und getötet. Bei der Autopsie findet Rose heraus, dass das Opfer, Kevin Stone, ein Implantat in der Bauchgegend hatte. Stone war Wissenschaftler in einem Labor für Meerestechnik und hat an einem geheimen Projekt gearbeitet, in dem es um die Entwicklung eines miniaturisierten Spionage- und Überwachungsroboters ging. Hatte sich Stone den Prototyp selbst eingepflanzt?
