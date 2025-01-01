Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die größte Welle

"CBS Serien"Staffel 4Folge 7
Die größte Welle

Die größte WelleJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 7: Die größte Welle

41 Min.Ab 12

Auf dem Rückweg von einem Verkehrsunfall wird ein Krankenwagen überfallen. Der Verletzte wird aufgeschlitzt und getötet. Bei der Autopsie findet Rose heraus, dass das Opfer, Kevin Stone, ein Implantat in der Bauchgegend hatte. Stone war Wissenschaftler in einem Labor für Meerestechnik und hat an einem geheimen Projekt gearbeitet, in dem es um die Entwicklung eines miniaturisierten Spionage- und Überwachungsroboters ging. Hatte sich Stone den Prototyp selbst eingepflanzt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen