Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Vertrauenssache

"CBS Serien"Staffel 4Folge 24
Vertrauenssache

VertrauenssacheJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 24: Vertrauenssache

42 Min.Ab 16

Sidorov fordert den NCIS erneut heraus: Im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko lässt er eine Atombombe hochgehen. Zwei weitere besitzt er noch, die er zu möglichst hohen Preisen verkaufen will. Um das zu verhindern, befreien Kensi und Callen Sidorovs Zwischenhändler Janvier aus afghanischer Gefangenschaft. Mit seiner Hilfe wollen sie Sidorov eine Falle stellen. Sam und Michelle ermitteln währenddessen undercover in Sidorovs Umfeld. Ein riskantes Unterfangen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen