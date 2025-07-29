Navy CIS: Origins
Folge 1: Special Agent Gibbs
42 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Als junger Special Agent startet Gibbs 1991 beim NIS in Camp Pendleton. Gleich zu Beginn steht er vor einer brisanten Aufgabe: Gemeinsam mit seinem Mentor Mike Franks jagt er einen gefährlichen Scharfschützen. Eine Zusammenarbeit, die Gibbs' Schicksal für immer prägen wird ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
