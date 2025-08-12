Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Origins

Im Tunnel

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 12.08.2025
Im Tunnel

Navy CIS: Origins

Folge 5: Im Tunnel

42 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Franks wird mit einem belastenden Fall aus der Vergangenheit konfrontiert: Professor Hopes, ein zum Tode verurteilter Serienmörder, wartet auf seine Hinrichtung. Doch ein Versprechen lässt Franks nicht los - er muss das letzte Opfer finden, um der Familie Frieden zu schenken. Der Ermittler verstrickt sich in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit dem brillanten Psychopathen ...

Navy CIS: Origins
SAT.1
Navy CIS: Origins

Navy CIS: Origins

