SAT.1Staffel 1Folge 14vom 16.09.2025
Folge 14: Georgia

42 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Für Mary Jo wird der Tag zur Zerreißprobe: Ihre Scheidungspapiere sind da, und plötzlich soll sie die Hälfte ihres Hauses und Unterhalt zahlen. Währenddessen ermittelt das Team im Fall einer im Pool ertrunkenen Frau. Das Opfer: eine Anlageberaterin, die erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. War es ein tragischer Unfall oder gar Rache?

